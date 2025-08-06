Пробка в 15 километров образовалась на Амурском мосту из-за тройного ДТП

На Амурском мосту образовалась пробка в 15 километров. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«15-километровая пробка растянулась на Амурском мосту. Там столкнулись КамАЗ, грузовик и легковушка. Длинные колонны из машин стоят в обе стороны на въезде в Хабаровск. Проезд сейчас там занимает больше часа. Причина — тройная авария», — говорится в публикации.

Отмечается, что инспекторы используют реверсивное движение.

До этого сообщалось, что на Крымском мосту автомобили встали в пробку длиною в 35 километров. Это стало новым рекордом. Предыдущий был установлен 3 августа, когда показатель составил 30 км.

Ранее покатившееся по дороге арбузы после ДТП в Подмосковье попали на видео.