Покатившееся по дороге арбузы после ДТП в Подмосковье попали на видео

Грузовик засыпал арбузами трассу в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье на Симферопольском шоссе в аварию попал грузовик, перевозивший арбузы. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На видео видно, что грузовик лежит на боку на шоссе. Из разбитого грузового отсека на проезжую часть высыпались арбузы. Ими оказались завалены две полосы. Водители других машин были вынуждены снижать скорость и объезжать рассыпавшийся груз.

О том, как произошло ДТП и о состоянии водителя не сообщается.

До этого сообщалось, что на Кубани на трассе перевернулась фура с фруктами и овощами. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на дороге разбросаны фрукты и овощи. Из-за аварии образовалась автомобильная пробка. По словам автора видео, водители останавливались, чтобы набрать себе продуктов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мотоциклист разбил лицо о дуриан в кузове пикапа.