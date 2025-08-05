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Покатившееся по дороге арбузы после ДТП в Подмосковье попали на видео

Грузовик засыпал арбузами трассу в Подмосковье и попал на видео
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В Подмосковье на Симферопольском шоссе в аварию попал грузовик, перевозивший арбузы. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На видео видно, что грузовик лежит на боку на шоссе. Из разбитого грузового отсека на проезжую часть высыпались арбузы. Ими оказались завалены две полосы. Водители других машин были вынуждены снижать скорость и объезжать рассыпавшийся груз.

О том, как произошло ДТП и о состоянии водителя не сообщается.

До этого сообщалось, что на Кубани на трассе перевернулась фура с фруктами и овощами. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на дороге разбросаны фрукты и овощи. Из-за аварии образовалась автомобильная пробка. По словам автора видео, водители останавливались, чтобы набрать себе продуктов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мотоциклист разбил лицо о дуриан в кузове пикапа.

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