Названы 3 минуса грузового бокса на крыше автомобиля

Использование на крыше автомобиля специального грузового автобокса ухудшает управляемость, сообщил в беседе с RT автоэксперт Роман Солдатов.

«Дело в том, что бокс смещает центр тяжести транспорта. По этой причине, например, повороты становятся «ленивыми», — рассказал он.

Кроме того, по словам специалиста, при использовании автобокса ухудшается динамика автомобиля. Он добавил, что в зависимости от особенностей машины будет увеличиваться и расход топлива на 100 км ввиду большей аэродинамической сопротивляемости.

До этого мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал «Газете.Ru», что признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса.

Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

Ранее россиянам рассказали, какое моторное масло выбрать при плохом бензине.