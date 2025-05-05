Россиянам рассказали, какое моторное масло выбрать при плохом бензине

Некачественное топливо вызывает быстрый износ двигателя и другие проблемы. Их можно компенсировать правильно подобранным моторным маслом. Об этом «Российской газете» рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

«При выборе масла стоит обращать внимание на высокую термостабильность и устойчивость к окислению, щелочное число (TBN), а также на моющие и диспергирующие свойства», — сказал эксперт.

По его словам, высокая термостабильность и устойчивость к окислению необходимы, чтобы масло выдерживало высокие температуры и не теряло свои свойства под воздействием оксидов и сажи. Наиболее стабильным является синтетическое масло, оно дольше других масел сохраняет свои характеристики.

Щелочное число говорит о способности масла нейтрализовать кислоты, которые образуются при сгорании топлива с большим количеством серы. При нестабильном топливе стоит выбирать масло с TBN не ниже 10.

При выборе масла для бензиновых силовых агрегатов стоит отдавать предпочтение продуктам со спецификациями ACEA A3/B4 или API SN/SM, пояснил эксперт.

До этого стало известно, что задиры (глубокие царапины) в цилиндрах моторов появляются из-за неисправности катализатора или перегрева двигателя.

Одна из причин задира в цилиндрах – разрушение катализатора. Если этот процесс уже начался, то керамические частицы катализатора затягиваются в камеру сгорания. В итоге крупицы катализатора работают как абразив, вызывая интенсивный износ.

Кроме того, задиры появляются из-за попадания песка и мусора в мотор через свечные колодцы. В результате может потребоваться гильзовка блока, полный капремонт двигателя или его замена.

Перегрев мотора также является частой причиной появления задиров цилиндров. Если между поршнем и цилиндром нет должного зазора, начинается процесс интенсивного трения, на деталях остаются царапины.

Недостаточный уровень моторного масла — следующая частая причина задиров. Если водитель не заметил снижения уровня и продолжает активную эксплуатацию автомобиля, то детали лишаются естественной защиты от трения.

Ранее были названы признаки загрязненной топливной системы автомобиля.