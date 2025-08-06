Россияне бросились брать автокредиты в 2025 году

ВТБ: в России банки выдали 164 млрд рублей в виде автокредитов в июле

По итогам июля в России банки выдали порядка 164 млрд рублей в виде автокредитов, что на 23% больше, чем в июне. Об этом сообщили в ВТБ. По словам аналитиков, июльские показатели оказались на 31% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем продаж автокредитов в РФ в 2025 году составляет 798 млрд рублей.

«Основная активность заемщиков по-прежнему сосредоточена на рынке новых автомобилей <...> Подавляющее большинство сделок в этом сегменте приходится на китайские и российские бренды», — пояснили в ВТБ.

Аналитики добавили, что рост рынка автокредитов связан со снижением ключевой ставки ЦБ до 18%.

С 1 августа в России вступил в силу целый ряд важных изменений для водителей — от роста цен на автомобили и бензин до ликвидации схемы с льготным утильсбором через страны ЕАЭС. При этом брать автокредиты станет выгоднее, а связь на дорогах улучшится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД опровергли информацию об ограничении срока службы автомобилей.