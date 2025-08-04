В МВД опровергли информацию об ограничении срока службы автомобилей

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк опровергла распространившуюся информацию о возможном введении ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами. Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — подчеркнула Волк, добавив, что ведомство выступает категорически против подобных нововведений.

Официальный представитель ведомства отметила, что вся официальная информация о законодательных инициативах министерства публикуется исключительно на его официальных ресурсах.

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