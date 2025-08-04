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В МВД опровергли информацию об ограничении срока службы автомобилей

МВД опровергло возможное ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами
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n_defender/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк опровергла распространившуюся информацию о возможном введении ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами. Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — подчеркнула Волк, добавив, что ведомство выступает категорически против подобных нововведений.

Официальный представитель ведомства отметила, что вся официальная информация о законодательных инициативах министерства публикуется исключительно на его официальных ресурсах.

С 1 августа в России вступил в силу целый ряд важных изменений — от роста цен на автомобили и бензин до ликвидации схемы с льготным утильсбором через страны ЕАЭС. При этом брать автокредиты станет выгоднее, а связь на дорогах улучшится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее продажи премиальных автомобилей в РФ снизились на 41%.

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