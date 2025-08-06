Стало известно, когда в России появится кроссовер Jetour T1

Премьера кроссовера Jetour T1 в России состоится в сентябре 2025 года

Китайский кроссовер Jetour T1 представят на российском рынке в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба «Джетур Мотор Рус».

О том, что кроссовер T1 готовят к выводу на российский рынок, сообщил официальный Telegram-канал представительства Jetour в России. Базовая версия автомобиля с передним приводом будет оснащена мотором 1.5 (184 л.с.). Для полноприводного Т1 предусмотрен турбомотор 2.0 (254 л.с.). Двигатели комплектуются семиступенчатым «роботом» или восьмиступенчатым «автоматом».

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, Jetour T1 будет стоить в России не менее 3,5 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.