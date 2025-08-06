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Названа средняя сумма штрафа за нарушение ПДД в России

Средний штраф за нарушение ПДД в России составляет 990 рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

В России средняя сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения во II квартале снизилась на 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Средний чек оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) во II квартале 2025 года снизился на 4% по сравнению с I кварталом - с 1 032 рублей до 990 рублей», — сообщает агентство.

Чаще всего во втором квартале среди оплат квитанций за штрафы ГАИ встречалась сумма в размере 550 рублей - такие операции составляли 65% от общего количества.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50% при досрочной оплате штрафов.

Он отметил, что в стране на протяжении многих лет успешно действовала скидка в 50% на оплату административного штрафа для автомобилистов. Она повышала собираемость штрафов и при этом снижала при обжаловании судебную и административную нагрузку на должностных лиц.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых пошлинах для автовладельцев.

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