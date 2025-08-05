Появилось видео с автобусом, который убрали с места ДТП на трассе под Тулой

Автобус, в котором пострадали 39 пассажиров, эвакуировали с места ДТП под Тулой

Автобус, врезавшийся утром 5 августа в пункт сбора оплаты на трассе М-4 в Тульской области, эвакуировали с места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула с огоньком» и публикует видеозапись процесса вывоза автобуса.

«Автобус отгоняют с места ДТП», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автобус медленно движется по направлении к стоящему на трассе грузовому эвакуатору. Рядом дежурят инспекторы ДПС, а также находятся рабочие в сигнальных жилетах. У автобуса оторван передний бампер и сильно повреждена правая задняя часть кузова — в частности, сорваны двери и багажные люки.

До этого сообщалось, что в аварии с автобусом, следовавшим из ЛНР в Москву, пострадало 39 человек.

Позднее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в больницах остаются 14 человек.

Ранее на МКАД перевернулась «Газель».