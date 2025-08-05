На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газель» перевернулась на МКАД и попала на видео

На МКАД на видео попало, как «Газель» перевернулась после удара о большегруз
true
true
true

В Москве на МКАД «Газель» врезалась в большегруз и дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва»,

«МКАД 77 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» задевает проезжающий грузовик, после чего врезается в другой транспорт, затем — в дорожное ограждение, переворачивается и падает на боковую часть. На записи также заметно, что после удара об большегруз автомобильные детали разлетаются по дороге.

До этого сообщалось, что в Тульской области люди вылетели из окон автобуса в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, как автобус боком движется на большой скорости по дороге, после чего водитель теряет управление и транспорт падает. В этот момент из окон начинают выпадать люди, которые быстро отбегают в сторону. Далее на записи заметно, как несколько мужчин толкают транспорт, который раскачиваясь встает на проезжей части.

Ранее после ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами