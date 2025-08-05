«Газель» перевернулась на МКАД и попала на видео

На МКАД на видео попало, как «Газель» перевернулась после удара о большегруз

В Москве на МКАД «Газель» врезалась в большегруз и дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва»,

«МКАД 77 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» задевает проезжающий грузовик, после чего врезается в другой транспорт, затем — в дорожное ограждение, переворачивается и падает на боковую часть. На записи также заметно, что после удара об большегруз автомобильные детали разлетаются по дороге.

До этого сообщалось, что в Тульской области люди вылетели из окон автобуса в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, как автобус боком движется на большой скорости по дороге, после чего водитель теряет управление и транспорт падает. В этот момент из окон начинают выпадать люди, которые быстро отбегают в сторону. Далее на записи заметно, как несколько мужчин толкают транспорт, который раскачиваясь встает на проезжей части.

Ранее после ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело.