Губернатор Тульской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Губернатор Тульской области: 14 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

В больницах Тульской области остаются 14 человек, пострадавших при ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«По информации на 14.00 в стационарах областной, Новомосковской, Узловской и Киреевской больниц и больницы скорой медицинской помощи находятся 14 человек.9 пострадавших в ДТП продолжат лечение амбулаторно, 11 (3 из них - дети) - отказались от госпитализации», — написал Миляев.

Еще 13 пассажиров автобуса с места аварии были доставлены в пункт временного размещения в Киреевске, а затем отправлены на автобусе в Москву, уточнил он.

По словам губернатора, лечение травмированных в ДТП находится на контроле в областном минздраве. На месте ДТП работали 20 бригад центра медицины катастроф. Всего в автобусе ехало 50 человек.

Авария на трассе «Дон» произошла утром 5 августа. Автобус, следовавший из Стаханова (ЛНР) в Москву, врезался в пункт оплаты проезда.

Ранее по факту ДТП с автобусом в Тульской области возбудили уголовное дело.