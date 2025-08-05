Видео: в Тульской области люди вылетали из окон автобуса в момент жесткого ДТП

В Тульской области на видео сняли, как люди выпали из автобуса в момент кульбита

В Тульской области люди вылетели из окон автобуса в момент ДТП. Видео опубликовал Telegram-канал Myslo.

«Момент ДТП с пассажирским автобусом из Луганска в Тульской области. Предварительная причина аварии — сильный туман», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус боком движется на большой скорости по дороге, после чего водитель теряет управление и транспорт падает. В этот момент из окон начинают выпадать люди, которые быстро отбегают в сторону. Далее на записи заметно, как несколько мужчин толкают транспорт, который раскачиваясь встает на проезжей части.

Инцидент произошел утром 5 августа на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе.

«Задремал на три минуты, проснулся. Начали в занос входить, на бок перевернулись, люди посыпались. Я из окна выпал, а он обратно на колеса встал. Я позвонил в 103, через две минуты сначала приехали ДПС, а потом скорая через пять минут», — рассказал пассажир.

Ранее после ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело.