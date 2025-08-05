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«Люди посыпались»: пассажир раскрыл детали жесткого ДТП с автобусом в Тульской области

Очевидец ДТП в Тульской области рассказал, как люди вылетали из автобуса
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Кадр из видео/Telegram-канал«РЕН ТВ|Новости»

В Тульской области в момент столкновения люди вылетели из транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на опрошенного пассажира автобуса.

«Задремал на три минуты, проснулся. Начали в занос входить, на бок перевернулись, люди посыпались. Я из окна выпал, а он обратно на колеса встал. Я позвонил в 103, через две минуты сначала приехали ДПС, а потом скорая через пять минут», — сказал пассажир.

На опубликованных в сети кадрах также заметно, что у мужчины ранено лицо. На записи также заметны серьезные повреждения транспорта: разбитые стекла, смятый кузов. Кроме того, в момент столкновения вещи пассажиров разлетелись по автобусу.

Инцидент произошел утром 5 августа на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших доставили в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. По предварительной версии, причиной происшествия стал сильный туман.

Ранее после ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело.

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