После ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после аварии с автобусом с 48 пассажирами под Тулой

В Тульской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим из Луганской народной республики в Москву. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дополнительно в региональном управлении СК РФ уточнили, что проводится процессуальная проверка по факту случившегося.

«По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Луганск (Стаханов) – Москва, не справился с управлением транспортного средства в результате чего совершил наезд на препятствие. В автобусе находилось 48 пассажиров, в том числе несколько детей. Точное количество пострадавших устанавливается», — написали в ведомстве.

Инцидент произошел утром 5 августа на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших доставили в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. По предварительной версии, причиной происшествия стал сильный туман.

Прокуратура также начала проверку по факту аварии. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что установление всех обстоятельств, устранение последствий и организация движения на участке трассы находятся на контроле межрайонной прокуратуры. При выявлении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения будут приняты меры прокурорского реагирования.

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