«Толпой напали на водителя»: жесткая драка челябинцев попала на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчины толпой напали на водителя

В Челябинске несколько мужчин избили водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Мою машину поджали сзади другой. Из нее вышли трое неизвестных мне лиц. Двое из них начали удерживать меня за руки, не давая защищаться, а третий стал наносить удары по лицу, голове, спине, шее и рукам. Затем те двое, державшие меня, также присоединились к избиению», — рассказал челябинец.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с ребенком на руках пытается остановить конфликтующих, которые бьют водителя.

По информации канала, инцидент произошел на улице 40-летия Победы. В результате произошедшего мужчина получил телесные повреждения. О причинах конфликта не сообщается.

До этого сообщалось, что в Ижевске подростки избили пассажира общественного транспорта. Пассажир запечатлел происходящее на телефон. На кадрах видно, как школьники избивают мужчину, при этом люди, которые находятся в общественном транспорте, кричат.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.