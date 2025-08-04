Россиянам назвали три правильных шага при атаке агрессивного водителя

Автоэксперт Травин назвал три верных действия водителя при агрессии против него

Если водитель провоцирует драку, его поведение нужно снять на видео. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» (КПЗА) Виктор Травин.

«Надо защищаться доступными средствами, но лучше при возможности избежать самой драки. Если у вас сохранилась видеозапись с вашего регистратора или у вас получилось снять происходящее на камеру, то вы смело можете обратиться с заявлением в полицию, требуя привлечь к ответственности нарушителя», — рассказал глава КПЗА.

По его словам, видео станет доказательством противоправных действий человека, поскольку на записи будет слышно, что говорил гражданин, как он угрожал или нецензурно выражался. Кроме того, эксперт посоветовал водителям сразу вызывать правоохранителей и вести себя рядом с человеком, затевающим драку, осторожно.

Травин также отметил, что, согласно статье 20.1 КоАП, участнику движения, который пытался спровоцировать драку, грозит штраф до тысячи рублей или до 15 суток ареста. Кроме того, подобные действия будут квалифицироваться как мелкое хулиганство.

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