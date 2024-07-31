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Производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом

Производитель знаменитых спортивных автокресел Recaro сообщил о банкротстве

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KULLAPONG PARCHERAT/Shutterstock/FOTODOM

Известный производитель спортивных автомобильных кресел, компания Recaro, заявила о банкротстве. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что заявление о банкротстве было подано в окружной суд немецкого Эсслингена 29 июля. Эта новость стала неожиданной как для работников Recaro, так и для профсоюза IG Metall.

Если Recaro станет банкротом, у производителей спорткаров могут возникнуть проблемы, так как на рынке нет достойного поставщика спортивных кресел.

До этого стало известно, что фирма Silver Basis Investment Development Company намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом завода «Москвич» из-за большого долга.

Однако «Москвич» заявил, что отрицает обстоятельства банкротства и обратил внимание, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением не отражает реальное финансовое состояние завода.

Позже Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения по существу иск гонконгской компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited о признании столичного автозавода «Москвич» банкротом.

Ранее сообщалось, что горсуд Петербурга оставил в силе решение о передаче активов «Рольфа» государству.

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