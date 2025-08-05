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Появилось видео автобуса, попавшего в ДТП на трассе М4 «Дон»

Прокуратура опубликовала видео автобуса, попавшего в ДТП в Тульской области
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Прокуратура Тульской области в своем Telegram-канале опубликовала видео с места ДТП с автобусом на трассе М4 «Дон».

Судя по видео, у автобуса выбиты стекла, есть вмятины на кузове. Удар пришелся на правую сторону. При этом автобус перегородил проезд на пункт взимания платы (ПВП).

ДТП произошло 5 августа около 7:10 на 228-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, столкнулся с опорой пункта оплаты (ПВП). В момент происшествия в салоне находились 48 человек. Предварительная причина аварии — сильный туман.

4 августа на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора перед приближающимся поездом, который не успел затормозить.

Ранее в Новороссийске поезд врезался в грузовик.

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