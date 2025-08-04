«Все спали»: пассажирка рассказала подробности столкновения автобуса и поезда в Ленобласти

Пассажирка рассказала о моменте столкновения поезда с автобусом в Ленобласти

Пассажирка автобуса, в который врезался поезд в Ленинградской области, рассказала Telegram-каналу «78. Новости» о деталях аварии.

«Красный сигнал светофора на железнодорожном переезде работал, он звонил. Удар пришелся на заднюю часть автобуса, по касательной. Видно, что поезд сильно тормозил, но так как вес большой, по инерции все равно поезд двигался. Когда я вышла из автобуса, увидела, что люди лежат на земле и вызвала скорую», — сообщила пассажирка автобуса, которая представилась Татьяной.

Она уточнила, что на момент аварии все пассажиры спали — их только начинали будить.

Октябрьская железная дорога сообщала, что в 06:11 по московскому времени, 4 августа, на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии пострадали 16 человек.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что автобус был туристическим. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

До этого в Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде станции Безречная.

По предварительным данным, инцидент произошел 21 июля около 10:30 по местному времени. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на применение экстренного торможения, машинисту не удалось избежать столкновения.

Ранее в Новороссийске поезд врезался в грузовик.