Названа причина рекордного подорожания бензина в России

«Ъ»: бензин в России сильно подорожал из-за атак беспилотников на НПЗ

Рекордное подорожание бензина АИ-95 на Петербургской бирже связано с атаками украинских беспилотников (БПЛА) на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Источник «Ъ» на рынке связывает рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки», — сообщает газета.

Отмечается, что на восстановление оборудования может уйти от месяца до полугода.

До этого стало известно, что бензин марки Аи-95 достиг рекордной цены на бирже — 77 тысяч рублей за тонну. Предыдущий рекорд — 76 876 рублей — был установлен в сентябре 2023 года. Внебиржевая стоимость Аи-95 составила 75 421 рубль.

Бензин Аи-92 по итогам торгов подорожал до 66 642 рублей за тонну (+1,16%).

В конце июля правительство распространило действующие до 31 августа ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение объяснили поддержанием стабильности внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

Ранее в Минэнерго прокомментировали ситуацию с колебаниями цен на топливном рынке.