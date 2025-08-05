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Москвичи сняли на видео безуспешные попытки экскаватора убрать воду с затопленных дорог

В Москве на видео попало, как экскаватор боролся с последствиями ливня
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В Москве водитель на экскаваторе пытался убрать воду с проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Очень эффективно: техника борется с последствиями ливня в Москве», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как экскаватор, стоящий на затопленной проезжей части, набирает в ковш воду и сразу же выливает ее обратно на дорогу. То же самое техника повторяет еще раз.

До этого сообщалось, что москвичи на автомобилях улетели в болото, пытаясь объехать затопленный участок дороги. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе под Молжаниново. Водители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, как два автомобиля такси находятся в болоте, при это из машин выбираются водители. По словам автора видео, мужчины пытались объехать затопленный участок дороги по обочине и упали в болото.

Кроме того, в Москве на Выборгской улице затопило парковку с автомобилями.

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.

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