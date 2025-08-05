Появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Тульской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Пострадавшим оказывают первую помощь на месте, нуждающихся в госпитализации забирает скорая помощь», — сообщает канал.

Инцидент произошел утром 5 августа. Рейсовый автобус Луганск-Москва с пассажирами в салоне врезался в опору на пункте оплаты на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, пострадали 20 человек, среди которых есть дети.

4 августа на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора перед приближающимся поездом, который не успел затормозить.

Ранее в Новороссийске поезд врезался в грузовик.