Около 20 человек пострадали при ДТП с автобусом в Тульской области

В Тульской области 20 человек пострадали при ДТП с автобусом на пункте оплаты

На трассе в Тульской области рейсовый автобус Луганск — Москва столкнулся с опорой на пункте оплаты, предварительно, пострадали около 20 человек. Об этом сообщили в УМВД, передает ТАСС.

«Авария произошла на трассе М-4 «Дон», предварительно, автобус «Луганск — Москва» столкнулся с опорой на пункте оплаты», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших четверо детей. Причина аварии не уточняется.

4 августа на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора перед приближающимся поездом, который не успел затормозить.

В результате столкновения 16 пассажиров пострадали — семь из них находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 68-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее поезд протаранил грузовик на переезде в Забайкальском крае.