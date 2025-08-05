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В Хабаровском крае произошло ДТП с участием двух автобусов

В Хабаровском крае два пассажирских автобуса столкнулись на встречной полосе
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Госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровском крае на федеральной трассе столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 102-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. Двигавшийся со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре автобус Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Daewoo. В результате аварии два пассажира автобуса Daewoo получили травмы.

В общей сложности в автобусах находился 61 человек. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

4 августа сообщалось, что в Ленинградской области грузовой поезд на железнодорожном переезде столкнулся с рейсовым автобусом.

2 августа в Теньгушевском районе Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами, в том числе шестью детьми.

Ранее в Башкирии автобус с 40 пассажирами вылетел с трассы и перевернулся.

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