Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Мордовии

В Теньгушевском районе Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами, в том числе шестью детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, пострадали 12 человек, из них два ребенка.

«Предварительно установлено, что водитель потерял управление, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на правый бок <...> Шесть пострадавших, среди которых один ребенок, получили легкие и средние повреждения. Некоторым была оказана помощь на месте аварии, остальные госпитализированы», — говорится в публикации.

Водитель автобуса был трезв. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Самаре произошла автомобильная авария с участием бетономешалки. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на повороте бетономешалка падает на проезжую часть и влетает в два остановившихся автомобиля. От удара машины разлетаются в разные стороны.

Ранее в Башкирии взорвался Mercedes, и это попало на видео.