Пассажирские поезда продолжили движение после аварии с поездом и автобусом в Ленобласти

ДТП на ж/д переезде в Ленобласти не повлияло на движение пассажирских поездов

Столкновение автобуса с поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не сказалось на движении пассажирских поездов. Об этом сообщили РИА Новости в РЖД.

«На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», — говорится в сообщении.

Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в 06:11 по московскому времени, 4 августа, на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Пострадали 12 пассажиров автобуса, двое из них получили несовместимые с жизнью ранения. Локомотивная бригада поезда за помощью врачей не обращалась.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что автобус был туристическим. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

1 августа сообщалось, что в Архангельской области водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.