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В Башкирии автобус с 40 пассажирами вылетел с трассы и перевернулся

В Башкирии автобус с 40 пассажирами попал в жесткое ДТП и перевернулся
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В Кигинском районе республики Башкортостан перевернулся автобус с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

По информации канала, в момент ДТП в салоне находились 40 человек. На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус вылетел с дороги и упал на бок. Транспорт получил повреждения: смят кузов и разбито лобовое стекло.

До этого сообщалось, что в Центральном районе Санкт-Петербурга троллейбус с пассажирами провалился в дорожную яму.

«Рогатый» транспорт попал в ловушку на пересечении проспекта Чернышевского и улицы Чайковского. Как сообщает источник, там сейчас ведутся ремонтные работы. Троллейбус провалился в яму из-за неровностей дорожного полотна, подробности выясняются», — говорится в публикации.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.

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