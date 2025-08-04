«Встал поперек»: появились кадры с места ДТП, парализовавшего дорогу в Москве

В Москве авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля заблокировала движение на Люблинской улице (МСД). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Проезжую часть перекрыл большегруз. На кадрах видно, как многотонная машина встала поперек дороги, заблокировав левый, средний и правый ряды. К месту аварии уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.
По информации канала, движение транспорта на одной из полос запущено.
Инцидент произошел четвертого августа. В Дептрансе отметили, что столкновение произошло на Люблинской улице в районе дома номер пять.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации канала.
В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.
До этого сообщалось, что в Москве машина перевернулась на проезжей части.
Ранее кульбит автомобиля с москвичом в салоне попал на видео.