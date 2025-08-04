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«Встал поперек»: появились кадры с места ДТП, парализовавшего дорогу в Москве

В Москве на фото сняли массовое ДТП, заблокировавшее движение
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля заблокировала движение на Люблинской улице (МСД). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Проезжую часть перекрыл большегруз. На кадрах видно, как многотонная машина встала поперек дороги, заблокировав левый, средний и правый ряды. К месту аварии уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта на одной из полос запущено.

Инцидент произошел четвертого августа. В Дептрансе отметили, что столкновение произошло на Люблинской улице в районе дома номер пять.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации канала.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве машина перевернулась на проезжей части.

Ранее кульбит автомобиля с москвичом в салоне попал на видео.

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