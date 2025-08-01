Автомобиль с москвичом перевернулся на проезжей части и попал на фото

В Москве машина перевернулась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Только что на Вильнюсской произошло ДТП», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчины пытались перевернуть автомобиль со знаком «инвалид» после кульбита. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются перевернуть машину, которая в момент ДТП упала на боковую часть. На записи также заметно, что на транспорте расположен знак «инвалид».

Кроме того, на 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, при этом рядом лежат разбитые дорожные ограждения.

Ранее козы паслись возле МКАД и попали на видео.