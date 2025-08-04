Кульбит автомобиля с москвичом в салоне попал на видео

В Москве на видео попал кульбит авто с человеком внутри

В Москве автомобиль перевернулся на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в машину, которая находится на соседней полосе, переворачивается и приземляется на крышу. Далее на записи заметно, как из поврежденной машины выбираются люди. Кроме того, к месту ДТП побегают прохожие.

До этого сообщалось, что в Москве машина перевернулась на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Кроме того, в Подмосковье мужчины пытались перевернуть автомобиль со знаком «инвалид» после кульбита.

Ранее в Подмосковье мужчина бил ножом авто ночью и попал на видео.