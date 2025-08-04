Жесткое столкновение на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как авто влетел в трактор

В Москве на МКАД черный автомобиль врезался в трактор. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«МКАД 72 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль врезается в трактор, который медленно едет по дороге. От удара автомобильные запчасти разлетаются по проезжей части. Далее на кадрах заметно, что на месте ДТП собрались очевидцы.

До этого сообщалось, что в Москве машина перевернулась на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Кроме того, на 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, при этом рядом лежат разбитые дорожные ограждения.

Ранее кульбит автомобиля с москвичом в салоне попал на видео.