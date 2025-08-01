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«Полностью все перекрыто»: на видео попал большегруз после ДТП на МКАД

На МКАД движение транспорта затруднено из-за ДТП с самосвалом
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На 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«25-й километр, внутренняя сторона МКАД. Ну как всегда, у нас стоит самосвал, полностью все перекрыто. До этого две фуры и каршеринг, так что, ребята, крепитесь, кто едет в эту сторону. Полностью разнес. <…> проскочил, пролетел через все, что можно и вот он стоит, красавчик, молодец, специалист», — рассказала очевидица.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, при этом рядом лежат разбитые дорожные ограждения. По словам автора видео, для проезда транспорта открыты две полосы.

До этого сообщалось, что накануне в Москве на МКАД в ДТП попали три автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на черной машине создает опасную ситуацию на дороге, останавливаясь перед движущейся на полной скорости фурой. Тогда водитель большегруза поворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение, вместе с ним также поступают еще два автомобиля.

Ранее в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada.

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