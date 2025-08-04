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Эксперт объяснил россиянам, как спастись от автоподставы

Автоэксперт Шапарин: невиновность в ДТП и автоподставу докажут только факты
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Количество автоподстав на российских дорогах растет, мошенники пытаются обмануть как страховые компании, так и других участников дорожного движения. Защититься от них можно только фактическими доказательствами, поэтому важно установить видеорегистраторы, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Общей статистики по количеству автоподстав в России не ведется, поэтому огласке периодически предаются единичные случаи, отметил специалист.

«Часто, например, представители разных кочевых народов бросаются под колеса, потом всем табором собираются и голосят, что человека сбили. Другая история, когда смотришь премиальные автомобили, а там огромное количество расчетов по ним произведено страховыми компаниями. Чего из этого больше, сложно сказать», — привел он примеры.

По его словам, проблема в том, что страховщики не могут говорить о замеченных в регионе случаях мошенничества до завершения уголовных дел. Что касается водителей, то им доказать непричастность к ДТП и автоподставе можно лишь с помощью конкретного факта — предоставления видео. Поэтому важно, чтобы видеорегистраторы были установлены на каждой машине, подчеркнул Шапарин.

«Нужно быть готовым к любой ситуации и в любой точке», — заключил он.

Напомним, СК по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГИБДД Бавлинского района и его сообщника. Обвиняемые организовали схему мошенничества со страховыми выплатами путем инсценировки ДТП. Причем аналогичные схемы активно распространяются в регионах. В Алтайском крае 10 фигурантов обвиняются в организации 11 инсценированных ДТП (ущерб 2,3 млн рублей). В Москве группа из 8 человек совершила 500 поддельных аварий с ущербом свыше 100 млн рублей. В Орловской области 22 человека инсценировали 81 ДТП. В Красноярске зафиксировано более 100 фальшивых аварий.

Ранее водителям рассказали о новой автоподставе с цыганскими детьми.

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