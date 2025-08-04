СК завершил дело о страховом мошенничестве с участием экс-главы ГИБДД в Татарстане

Следственный комитет по республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГИБДД Бавлинского района и его сообщника. Обвиняемые организовали схему мошенничества со страховыми выплатами путем инсценировки ДТП, говорится в сообщении на официальном портале управления.

Согласно материалам дела, сообщник экс-руководителя ГИБДД приобрел автомобиль в Салехарде, который попал в аварию при перегоне. После реального ДТП он застраховал поврежденный автомобиль, предоставив ложные сведения о его исправности, после чего инсценировал новое «дорожно-транспортное происшествие». При содействии сотрудника полиции авария была оформлена официально, что позволило через суд взыскать со страховой компании 4,5 млн рублей.

По информации «Известий», аналогичные схемы активно распространяются в регионах. В Алтайском крае 10 фигурантов обвиняются в организации 11 инсценированных ДТП (ущерб 2,3 млн рублей). В Москве группа из 8 человек совершила 500 поддельных аварий с ущербом свыше 100 млн рублей. В Орловской области 22 человека инсценировали 81 ДТП. В Красноярске зафиксировано более 100 фальшивых аварий.

Источник в страховой отрасли подтвердил, что подобные аферы невозможны без сговора с сотрудниками страховых компаний или ГИБДД. Юрист Екатерина Краснова подчеркивает, что мошенничество ведет к удорожанию полисов для добросовестных клиентов.

По данным Всероссийского союза страховщиков, на мошенничества с ОСАГО приходится 88% всех страховых махинаций. Только в 2024 году ущерб превысил 3 млрд рублей. Правоохранительные органы отмечают, что в схемах часто участвуют ранее судимые лица и иностранные граждане, работающие по «вахтовому методу».

Ранее в России 24 автоподставщика обманули ГАИ и украли миллионы рублей.