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Водителям рассказали о новой автоподставе с цыганскими детьми

Автоюрист Воропаев: при цыганской автоподставе водитель может попасть в тюрьму
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Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Российские водители рискуют попасть в тюрьму из-за распространившейся в России автоподставы с участием цыганских детей, которые намеренно подставляются под автомобиль. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, наказание зависит от степени тяжести состояния пострадавшего ребенка.

«За легкий вред здоровью грозит штраф от 3,75 тыс. до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора лет. За средний вред — штраф от 15 тыс. до 37,5 тыс. рублей либо лишение прав от полутора до двух лет. За тяжкий вред наступает уголовная ответственность — может быть как ограничение свободы, так и реальный срок», — рассказал Воропаев.

По словам автоюриста, при цыганской автоподставе водитель может попытаться доказать свою невиновность. Для этого на место ДТП нужно обязательно вызвать сотрудников ГИБДД. Если у ребенка есть ссадины и синяки, а водитель уехал с места аварии, то его могут лишить водительских прав на полтора года и арестовать.

«Надо обратиться в правоохранительный орган для возбуждения уголовного дела в отношении взрослых, которые пытаются вовлечь детей в свои мошеннические действия. Но говорить, что водитель точно сможет избежать ответственности, невозможно», — пояснил Воропаев.

До этого в подмосковном Королеве водители стали жаловаться на цыганские автоподставы. По их словам, цыгане заставляют детей намеренно бросаться под машины, после чего к водителю подбегают их встревоженные родители и требуют деньги за лечение

Ранее в России автоподставщики обманули ГИБДД.

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