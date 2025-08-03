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Подросток на питбайке сломал ногу гаишнику в Краснодарском крае

В Краснодарском крае подросток-питбайкер сломал ногу инспектору ДПС
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Краснодарском крае подросток за рулем питбайка наехал на инспектора ДПС и сломал ему ногу. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар Телетайп».

«В станице Стародеревянковской Каневского района вечером 2 августа 15-летний подросток, управляя питбайком, совершил наезд на инспектора ДПС», — отмечается в публикации.

Пострадавший автоинспектор госпитализирован с переломом. Водитель питбайка не пострадал.

До этого в Краснодарском крае автобус с пассажирами упал с моста на фоне сильных ливней и разлива реки. Всех пассажиров удалось спасти.

Также из-за схода селевых масс был заблокирован проезд в сторону Сочи по трассе М-4 «Дон» на 1414-м километре. Завал расчистила тяжелая техника.

Ранее в Подмосковье BMW лоб в лоб столкнулась с фургоном, ДТП попало на видео.

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