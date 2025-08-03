Фургон подпрыгнул при лобовом ДТП с BMW в Подмосковье и попал на видео

В микрорайоне Клязьма — Старбеево (городской округ Химки, Московская область) автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с грузовиком Sollers Atlant. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

По его данным, в аварии пострадали три человека. На кадрах с видеорегистратора автомобиля, который ехал за фургоном, видно, что при ударе Atlant подпрыгнул вверх, его задние колеса на короткое время оторвались от земли. У легкового автомобиля разбита передняя часть, в том числе смят капот, в салоне сработали подушки безопасности. На переднем пассажирском сиденье виден седой мужчина без сознания.

До этого стало известно, что в массовом ДТП в Москве пострадали шесть человек, для оказания им помощи был привлечен вертолет.

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