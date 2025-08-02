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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом с 48 пассажирами в Мордовии

В Мордовии в ДТП с автобусом с 48 пассажирами выросло число пострадавших
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ГУ МЧС России по Республике Мордовия

В Мордовии число пострадавших в ДТП с автобусом с 48 пассажирами выросло до 10 человек. Об этом сообщает МВД республики.

«В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе один ребенок. Они получили легкие и средней тяжести травмы, все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

В результате ДТП была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Теньгушевском районе Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами.

«Предварительно установлено, что водитель потерял управление, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на правый бок <...> Шесть пострадавших, среди которых один ребенок, получили легкие и средние повреждения. Некоторым была оказана помощь на месте аварии, остальные госпитализированы», — передавали СМИ.

Сообщалось о шести пострадавших.

Также в Самаре произошла автомобильная авария с участием бетономешалки. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на повороте бетономешалка падает на проезжую часть и влетает в два остановившихся автомобиля. От удара машины разлетаются в разные стороны.

Ранее россиянка на каршеринге протаранила машину МЧС, пострадали пожарные.

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