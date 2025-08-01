Бетономешалка на скорости снесла автомобили с самарцами, и это попало на видео

В Самаре на видео попало, как бетономешалка снесла машины с людьми

В Самаре произошла автомобильная авария с участием бетономешалки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Момент ДТП, в котором перевернулась бетономешалка на Ракитовском шоссе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на повороте бетономешалка падает на проезжую часть и влетает в два остановившихся автомобиля. От удара машины разлетаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что в Крыму мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на полной скорости врезается в движущийся автомобиль Lada Largus. От удара человек отлетает. Кроме того, автомобильные делали разлетаются по проезжей части.

По информации канала «Mash на волне», прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, в настоящее время он находится в реанимации.

Ранее в Москве пассажирский автобус пробил ограждение и попал на видео.