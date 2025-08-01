На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бетономешалка на скорости снесла автомобили с самарцами, и это попало на видео

В Самаре на видео попало, как бетономешалка снесла машины с людьми
true
true
true

В Самаре произошла автомобильная авария с участием бетономешалки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Момент ДТП, в котором перевернулась бетономешалка на Ракитовском шоссе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на повороте бетономешалка падает на проезжую часть и влетает в два остановившихся автомобиля. От удара машины разлетаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что в Крыму мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на полной скорости врезается в движущийся автомобиль Lada Largus. От удара человек отлетает. Кроме того, автомобильные делали разлетаются по проезжей части.

По информации канала «Mash на волне», прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, в настоящее время он находится в реанимации.

Ранее в Москве пассажирский автобус пробил ограждение и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами