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Россиянка на каршеринге протаранила машину МЧС, пострадали пожарные

В Уфе девушка без прав протаранила машину пожарных, есть пострадавшие
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Telegram-канал «Mash Batash»

В Уфе девушка без водительских прав протаранила на каршеринге машину пожарных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«20-летняя красотка села за руль Volkswagen Polo без прав. Ехала не одна, и на Комарова впечаталась в машину МЧС. От мощного удара все пассажиры получили травмы, они в больнице. У леди взяли кровь на содержание этанола», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Крыму мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на полной скорости врезается в движущийся автомобиль Lada Largus. От удара человек отлетает. Кроме того, автомобильные делали разлетаются по проезжей части.

По информации канала «Mash на волне», прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, в настоящее время он находится в реанимации.

Ранее момент жесткого ДТП с фурой и лесовозом в Ленобласти попал на видео.

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