Ожидание в пробке к Крымскому мосту выросло до 5 часов

Ожидание водителей в пробке к Крымскому мосту увеличилось до 5 часов

Ожидание в пробке к Крымскому мосту увеличилось до пяти часов. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную ситуацию на мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2000 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов», — говорится в публикации на 11:00.

При этом в пробке со стороны Керчи застряли 720 транспортных средств. Водителям приходится ждать очереди порядка трех часов.

Причиной затруднений стало временное закрытие движения по Крымскому мосту. Проезд был приостановлен с 23:50 мск 1 августа и возобновился только в 05:04 2 августа.

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