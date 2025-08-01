Момент жесткого ДТП с фурой и лесовозом в Ленобласти попал на видео

На видео попал момент массового ДТП с фурой и лесовозом в Ленобласти

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с фурой и лесовозом. Об этом пишет 78.ru.

«На кадрах видно, как на перекрестке фура с цистерной с битумом врезается в лесовоз и задевает легковушку, которую отбрасывает в стоящую позади машину. После из автомобиля выходят шокированные водитель и пассажирка», — говорится в публикации.

Водитель битумовоза в результате ДТП не выжил. Он не смог выбраться из горящего салона. Полиция проводит проверку.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП.

Также в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В Дептрансе заявили, что движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее в Ялте водитель Skoda устроил жесткую драку с кувырком после ДТП.