Видео: в Ялте водитель Skoda устроил жесткую драку с кувырком после ДТП

Mash: пьяный водитель попал в ДТП в Ялте, а потом устроил драку

В Ялте мужчина попал в ДТП, а потом устроил драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Шкода Йети» виляла всю трассу, выкатывалась на встречку», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Инцидент Крым ДТП ЧП» опубликовалвидео конфликта, снятое очевидцем. На кадрах видно, как два мужчины дерутся на проезжей части, при этом один и водителей делает кувырок на оживленной дороге. На записи также заметно, что конфликтующих разнимает очевидец и сотрудники Госавтоинспекции, который приехал к месту аварии.

До этого сообщалось, что в Челябинске несколько мужчин избили водителя на проезжей части.

«Мою машину поджали сзади другой. Из нее вышли трое неизвестных мне лиц. Двое из них начали удерживать меня за руки, не давая защищаться, а третий стал наносить удары по лицу, голове, спине, шее и рукам. Затем те двое, державшие меня, также присоединились к избиению», — рассказал челябинец.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с ребенком на руках пытается остановить конфликтующих, которые бьют водителя.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.