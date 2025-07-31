Массовое ДТП парализовало северо-восток Москвы

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Алтуфьевском шоссе (в районе пересечения с Илимской улицей) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В районе ДТП движение автотранспорта оказалось затруднено. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В Дептрансе заявили, что движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее актриса сбила студента и скрылась с места ДТП.