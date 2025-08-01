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В Подмосковье мужчины пытались перевернуть авто со знаком «инвалид» после кульбита

В Подмосковье на видео сняли, как мужчины пытались перевернуть авто после ДТП
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В Подмосковье мужчины пытались перевернуть автомобиль после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о. Мытищи, деревня Сухарево. Дмитровское шоссе 39-км», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются перевернуть автомобиль, которые в момент ДТП упал на боковую часть. На записи также заметно, что на автомобиле есть знак «инвалид».

До этого сообщалось, что на 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП.

«25-й километр, внутренняя сторона МКАД. Ну как всегда, у нас стоит самосвал, полностью все перекрыто. До этого две фуры и каршеринг, так что, ребята, крепитесь, кто едет в эту сторону. Полностью разнес. <…> проскочил, пролетел через все, что можно и вот он стоит, красавчик, молодец, специалист», — рассказала очевидица.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, при этом рядом лежат разбитые дорожные ограждения.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

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