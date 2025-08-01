«Не в Бутово»: козы паслись возле МКАД и попали на видео

В Москве на видео сняли, как козы паслись возле МКАД

В Москве возле МКАД паслись несколько коз. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Пасущихся на лужайке коз обнаружили — нет, не в Бутово, а в Митино. Их заметили рядом с МКАД», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько животных пасутся возле дорожного ограждения.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги. По информации канала «Новости Приморья и Владивостока», хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

Ранее в Подмосковье на видео сняли, как хищник поедал мороженое, игнорируя ПДД.