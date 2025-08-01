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В России узаконят цифровые водительские права

Глава ГИБДД РФ Черников: в России узаконят цифровые водительские права
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил ТАСС, что планируется законодательно узаконить цифровые водительские права и СТС, а также максимально перенести оказание услуг на «Госуслуги. Авто».

По его словам, основной задачей является сделать «Госуслуги» комфортными для всех, чтобы люди меньше ходили в ГАИ и все услуги они могли получить через приложение.

Он сказал, что сегодня «Госуслуги. Авто» пользуются 14 млн человек. В частности, через приложение можно оформить договор купли-продажи. В приложении доступна для проверки цифровая копия водительского удостоверения и СТС. При этом документы в бумажном виде тоже должны быть в наличии.

До этого Черников заявил, что в России автомобили ДПС оснастят комплексами для вычисления лишённых прав водителей.

«В нынешнем году заключены госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания регистрационных знаков. Они предназначены для выявления в потоке автомобилей, находящихся в розыске, а также способны вычислять водителей, лишённых права управления», — сказал Черников.

Кроме того, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила Михаилу Черникову обращение, в котором призвала запретить ставить рамки номеров с нецезнурной бранью.

По словам депутата, за последнее время жалобы на подобные рамки стали поступать чаще. Лантратова отметила, что такая практика, в частности, подрывает уважение к государственным символам.

Ранее власти не поддержали скидку на транспортный налог для водителей без нарушений.

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