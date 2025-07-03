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Госавтоинспекция получит комплексы для вычисления лишенных прав водителей

Автомобили ГИБДД оснастят комплексами для вычисления лишенных прав водителей
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Максим Блинов/РИА Новости

В России автомобили ДПС оснастят комплексами для вычисления лишённых прав водителей, сообщил газете «Известия» начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«В нынешнем году заключены госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания регистрационных знаков. Они предназначены для выявления в потоке автомобилей, находящихся в розыске, а также способны вычислять водителей, лишённых права управления», — сказал Черников.

До этого стало известно, что в России средняя сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) весной 2025 года составила 930 рублей. Это в 1,5 раза больше такого же периода 2024 года.

Самый большой штраф весной 2025 года был выписан в Удмуртии за превышение допустимых габаритов у крупногабаритного транспортного средства — 525 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возвращении скидки в 50% на оплату штрафов.

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