В Госдуме призвали запретить рамки номеров с нецензурной бранью

В России предложили запретить ставить рамки номеров с нецезнурной бранью. С подобной инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, которая направила обращение начальнику ГАИ Михаилу Черникову, пишет РИА Новости.

«Считаю целесообразным инициировать работу по пресечению установки таких номерных рамок, содержащих ненормативную лексику, оскорбительные или вульгарные выражения, фразы и символику, подрывающие общественные и государственные ценности», — говорится в обращении.

По словам депутата, за последнее время жалобы на подобные рамки стали поступать чаще. Лантратова отметила, что такая практика, в частности, подрывает уважение к государственным символам.

До этого Минфин России поддержал идею установить единые федеральные льготы по транспортному налогу для Героев России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша. Сейчас размер льгот для Героев России зависит от региона проживания. Минфин предложил закрепить их на уровне Налогового кодекса, чтобы обеспечить равные условия по всей стране. Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что ведомство проработает поправки при подготовке проекта закона о налоговой политике.

Ранее власти не поддержали скидку на транспортный налог для водителей без нарушений.