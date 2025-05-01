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Власти не поддержали скидку на транспортный налог для водителей без нарушений

Кабмин не поддержал скидку на транспортный налог для водителей без нарушений ПДД
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Правительство России не поддержало законопроект, который предлагает ввести скидку в 50% на транспортный налог для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

«Реализация предлагаемых законопроектом положений может привести к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации», — говорится в отзыве на законопроект.

До этого Минфин России поддержал идею установить единые федеральные льготы по транспортному налогу для Героев России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша. Сейчас размер льгот для Героев России зависит от региона проживания. Минфин предложил закрепить их на уровне Налогового кодекса, чтобы обеспечить равные условия по всей стране. Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что ведомство проработает поправки при подготовке проекта закона о налоговой политике.

Ранее российским пенсионерам напомнили о праве на льготы по платежам и налогам.

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